Iturbide ha retratado la realidad social no sólo de México, sino de muchos lugares a los que ha sido invitada para trabajar. Su obra presenta un aspecto documental que muestra un mundo hipnótico que parece situarse en el umbral entre la realidad más cruda y la gracia de una magia espontánea.

También destacan sus viajes por Cuba, Panamá, India, Madagascar, Hungría, Francia, Estados Unidos y la entonces Alemania Oriental, además de su labor de documentar a la población indígena mexicana en Juchitán, en 1978, que posteriormente dieron origen a su libro Juchitán de las mujeres (1989), uno de los emblemáticos de su larga trayectoria.

Iturbide ha protagonizado exposiciones individuales en algunos de los centros e instituciones artísticas más importantes del mundo, como el Centro Pompidou de París, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, el Museo de Arte de Filadelfia, el Getty, el Fotomuseo Winterthur y la galería de arte Barbican, entre otros.

Su labor ha quedado reflejada además en varios volúmenes editoriales como Avándaro (1971), con textos de Luis Carrión; Graciela Iturbide: La forma y la memoria (1996), con textos de Carlos Monsiváis; Pájaros (2002), con textos de José Luis Rivas y Bruce Wagner; Graciela Iturbide: Eyes to Fly with / Ojos para volar (2006), con textos de Fabienne Bradu y Alejandro Castellanos; El baño de Frida Kahlo (2009); Graciela Iturbide: México-Roma (2011) y Graciela Iturbide: No hay nadie / There is no One (2011), con textos de Óscar Pujol, entre otros.

Entre los premios que ha recibido destacan la Orden de las Artes y las Letras de Francia, el Grand Prize Mois de la Photo (Francia,1988), la Guggenheim Fellowship (Estados Unidos, 1988), el premio Hugo Erfurth (Alemania, 1989), el International Grand Prize (Japón, 1990), el premio Rencontres Internationales de la Photographie (Francia, 1991), el Premio Nacional de Ciencias y Artes (México, 2008), el PHotoESPAÑA (España, 2010), el Lucie Award (Estados Unidos, 2010), el Premio Cornell Capa del Centro Internacional de Fotografía (Estados Unidos, 2015) y el premio William Klein de la Academia de Bellas Artes de Francia (2023).

Este ha sido el cuarto de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su edición 45. Anteriormente fue otorgado el premio en Comunicación y Humanidades al filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han; de las Letras al escritor español Eduardo Mendoza, y el de Ciencias Sociales al sociólogo y demógrafo estadunidense Douglas Massey.

El galardón se entregará, como es habitual, en un ceremonia solemne en el teatro Campoamor de Oviedo, en octubre, en una gala oficial presidida por los reyes de España y la princesa de Asturias.