Alondra Flores, Fabiola Palapa y Daniel López

Periódico La Jornada

Sábado 24 de mayo de 2025, p. 5

La muerte del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado generó un profundo impacto en el mundo, donde su legado y trabajo fotográfico serán recordados por mostrar la dura realidad de la vida, su fuerza estética y su compromiso social.

El artista, con una trayectoria que abarca cinco décadas, se convirtió en un cronista visual del planeta .

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lamentó el fallecimiento este viernes de su compatriota y dijo: recibimos una noticia muy triste, la muerte de nuestro compañero Sebastião Salgado, si no el más grande, uno de los más grandes y mejores fotógrafos que el mundo ha dado .

El mandatario se enteró de la muerte del artista durante un acto por la visita de su par angoleño, João Lourenço, y pidió un minuto de silencio en memoria del prestigioso fotógrafo y activista ambiental nacido en Minas Gerais.

Lula describió la obra de Salgado como un clamor por la solidaridad. Su inconformismo con el hecho de que el mundo sea tan desigual y su talento obstinado en retratar la realidad de los oprimidos sirvieron siempre como una alerta para la conciencia de toda la humanidad. No sólo usaba sus ojos y su cámara para retratar a las personas: usaba también la plenitud de su alma y su corazón .

En México, Rogelio Cuéllar recibió con conmoción la noticia. Describió a Salgado como un fotógrafo espléndido y un humanista excepcional. Su obra deja una huella imborrable por su fuerza estética y su compromiso con el mundo. Desde el Amazonas hasta el desierto, sus imágenes nos revelaron las luces en los ojos de la humanidad .

Al recordar su reciente exposición en el Museo Nacional de Antropología, destacó la intensidad de su mirada y el impacto que sigue teniendo en quienes contemplan su trabajo. Esa manera de mirar a las personas, de contar sus historias con respeto y profundidad, se queda con nosotros , afirmó.

También subrayó el valor del trabajo del fotógrafo brasileño en colaboración con su esposa, Lélia Wanick Salgado, en proyectos como Éxodos, donde se conjugan sensibilidad estética y crítica social. Este día, añadió, quedó marcado por un contraste simbólico: el reconocimiento internacional a Graciela Iturbide y la partida de uno de los grandes cronistas visuales del planeta .

El fotógrafo mexicano Pedro Valtierra comentó: Duele mucho la muerte de un personaje como Salgado, quien trabajó tantos temas en el mundo con esa calidad admirable. Su aporte es fundamental en muchos aspectos . Para Valtierra, su obra no sólo documenta, sino que propone una mirada crítica y comprometida con las realidades sociales y ambientales del planeta.

Para la fotógrafa y artista Flor Garduño, la figura de Sebastião Salgado representa una ética del trabajo fotográfico basada en la perseverancia y en la profundidad temática. “Siempre se me escapaba cuando viajaba a París. Ahora que estuvo en México, le dije: ‘Esta vez no te me escapas’. Y logré retratarlo a él y a Lélia, porque los proyectos han sido siempre de ambos”.

Santiago Arau, especialista en fotos áreas, consideró que Salgado es uno de los grandes fotógrafos de nuestra época, y su trabajo es un ejemplo de compromiso y ética en la fotografía.