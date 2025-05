Ángel Vargas

El artista brasileño Sebastião Salgado visitó México en febrero pasado para presentar su exposición Amazônia en el Museo Nacional de Antropología, que reunió más de 200 imágenes y proyecciones sobre la selva tropical más grande del mundo.

La vida me ha dado gran placer: he visto cosas colosales , afirmó el fotógrafo a La Jornada en una extensa entrevista a propósito de la muestra, visitada por poco más de 170 mil personas en sus tres meses de estancia, hasta este 4 de mayo.

En esa charla, admitió, sin embargo, que también había atestiguado y capturado con su cámara algunos de los pasajes más dolorosos y cruentos de la humanidad en el pasado medio siglo, como guerras, genocidios, desplazamientos humanos, hambrunas y la irracional sobrexplotación del sistema capitalista.