or desgracia, los crueles e inmisericordes asesinatos de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de su asesor José Muñoz Vega hasta este momento plantean interrogantes como: ¿quién o quiénes se encuentran detrás del doble homicidio?, ¿cuáles son los beneficios que obtienen?, ¿qué mensaje se trata de enviar? y ¿es un desafío y/o advertencia para la jefa de Gobierno o en realidad se busca sacudir a la cúpula morenista?

Reza el dicho que en política las casualidades no existen y, al menos de forma personal, no han dejado de rondarme dos cuestionamientos: ¿Lo sucedido el 20 de mayo coincidió con el informe quincenal del gabinete de seguridad, el cual es presentado en vivo durante la conferencia del pueblo? ¿Cómo es que, quien o quienes ordenaron el cruento crimen, no sólo sabían que Ximena pasaría por José, sino que además esperaron para que ambos estuvieran juntos?

En la conferencia del pueblo se encontraba la cúpula de seguridad de nuestro país: los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Marcela Figueroa Franco. En todos ellos la tensión fue evidente y quedó registrada a través de los ojos y las cámaras de los periodistas que se encontraban en ese momento, sobre todo la intranquilidad y estrés de García Harfuch.

A poco más de siete minutos de empezada la conferencia y mientras exponía la secretaria de Gobernación, García Harfuch se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien la titular del área de Comunicación, Paulina Silva Rodríguez, tras intercambiar mensajes telefónicos con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ya le había proporcionado una tarjeta con la información que se tenía hasta el momento de lo sucedido y le mostró su celular para posteriormente con impaciencia salir a realizar una llamada y volver a su lugar visiblemente consternado.