▲ Agredir a reporteros o youtuberos no es de organizaciones sociales que buscan una demanda justa. ¿Qué razón hay para golpear a un compañero? Nosotros no estamos de acuerdo con esas prácticas , señaló la Presidenta respecto al intento de los docentes por impedir la conferencia mañanera del martes en Palacio Nacional. Foto Presidencia

Lo que queda de ese calderonismo trata de mantenerse a flote mediante la figura de Margarita Zavala Gómez del Campo, diputada federal a nombre del PAN, de alocuciones frecuentemente trastabillantes, que no pudo ser candidata presidencial, como tampoco su grupo familiar pudo conseguir apoyo ciudadano para crear un partido político nacional.

En lo inmediato, la resolución contra el matrimonio García-Pereyra ha impactado a la de por sí endeble armazón de los opositores a la llamada Cuarta Transformación (4T), en específico al ahora tan escuálido Partido Acción Nacional, que en su momento postuló a Calderón Hinojosa a la Presidencia de la República y acompañó su aventura electoralmente fraudulenta y evidentemente corrupta, como se ha visto en foros judiciales de Estados Unidos en cuanto a colusión con el crimen organizado y a una copiosa (por la abundancia, no por las copas) corrupción.

Desde luego, el ex ocupante espurio de Los Pinos no se salva de su historia. Ayer mismo en Oviedo, según reportó el corresponsal de La Jornada en España, Armando G. Tejada, “alrededor de 200 personas gritaron ‘ladrones’, ‘asesinos’ y ‘corruptos’ a una serie de políticos de la derecha iberoamericana que se congregó al llamado de la fundación ultra Libertad y Desarrollo. Entre los ex mandatarios repudiados destacaba el mexicano Felipe Calderón, al que le recriminaron sus presuntos vínculos con el narcotráfico, su participación activa en el fraude electoral en 2006 y que haya dejado ‘más miseria y desigualdad’ en nuestro país” (https://goo.su/cQJXl).

En España también reside el priísta Enrique Peña Nieto, durante cuyo gobierno se cometieron actos de corrupción de García Luna y esposa (más de la mitad del monto total), a título de asesorías y otras contrataciones, sobre todo en áreas (policiacas, reclusorios y centro de inteligencia) relacionadas con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

No debe diluirse el grado de corresponsabilidad de Peña Nieto, a quien el entonces presidente López Obrador obsequió un generoso maquillaje en positivo, al grado de llamarlo demócrata y darle un trato sumamente amable en las conferencias mañaneras de prensa, sin ser tachado por la evidente y cuantiosa corrupción habida en su sexenio, además de que una parte de su equipo ha encontrado incongruente acomodo en la 4T.

Y, mientras la Presidenta de México mantenía una notable parquedad al informar de un nuevo telefonema con Donald Trump, ¡hasta el próximo lunes!

