Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 23 de mayo de 2025, p. 17

Washington y Nueva York. El proyecto de ley de impuestos y gastos federales aprobado esta semana por la Cámara de Representantes, y que ahora va al Senado, implicaría al traslado de riqueza más grande de los pobres a los ricos en la historia de Estados Unidos, incrementando impuestos sobre el 10 por ciento más pobre de la población, gravando remesas de los migrantes y otorgando una reducción de impuestos de casi 400 mil dólares a familias con ingresos mayores de 4 millones anuales.

En la capital de este país es fácil distraerse con el incesante espectáculo televisado y trasmitido por el ciberespacio del gobierno de Donald Trump –con sus ataques y asaltos diarios contra inmigrantes, deportaciones que parecen secuestros por la falta del debido proceso de ley, retiro de fondos federales de universidades, y amenazas contra otros gobiernos, los medios y hasta estrellas de rock.

Esta semana, Trump atacó al presidente de Sudáfrica acusándolo, durante una visita a la Casa Blanca, de perseguir a los descendientes de los creadores del apartheid; amenazó a un periodista por atreverse a preguntar por su nuevo avión, que le regaló Qatar, y publicó un meme de él pegándole a una bolita de golf que tumba a su enemigo del día, Bruce Springsteen, quien se atrevió a criticarlo de autoritario y corrupto.

Pero el espectáculo tiene su lógica. Mientras el mundo observa el teatro político de Trump, su gobierno, silenciosamente, está diseñando uno de los traslados más agresivos de riqueza pública a intereses privados en la historia moderna de Estados Unidos , argumenta Peter Bloom, autor del libro Capitalism Reboten: The rise of the Authoritarian Financial Complex. Agrega que la fachada del populismo enmascara una agenda política profundamente alineada con las élites empresariales, donantes multimillonarios, y las industrias que podrían beneficiarse del desmantelamiento de la regulación y supervisión pública .

El mandatario festejó su logro, declarando que se puede argumentar que esta es la legislación más significativa que será promulgada en la historia de nuestro país , y ordenó que nuestros amigos en el Senado aprueben este proyecto tan pronto posible . El objetivo es que se apruebe antes del 4 de julio en la cámara alta.

Y mientras las iniciativas políticas de Trump en otros rubros se han estancado en algunos lugares y hasta sufrieron reveses en tribunales, el traslado de riqueza está avanza rápidamente. Si este proyecto de ley es aprobado por el Senado y promulgado por Trump, la versión actual sería el traslado de riqueza más grande de los pobres a los ricos en una sola ley en la historia de Estados Unidos , reporta Bobby Cogan, un experto en política fiscal en en centro de investigaciones Center for American Policy.

Legisladores republicanos dicen que eso no es cierto. El diputado Jason Smith, presidente de la comisión sobre impuestos (Ways and Means) afirmó que este proyecto de ley elevará el ingreso neto de una familia típica con dos hijos en 13 mil dólares al año y creará un millón de nuevos empleos cada año al ofrecer incentivos a pequeños negocios, pero el legislador no ofreció fuentes para estas proyecciones.