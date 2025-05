▲ A tres días del asesinato de dos de sus colaboradores, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que no se va a dejar intimidar y seguirá trabajando con rigor y responsabilidad. Foto La Jornada

Rocío González y René Ramón

Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 23 de mayo de 2025, p. 29

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que se mantendrá la misma estrategia de seguridad en la Ciudad de México, pues es sólida, estructurada, efectiva , y ha dado resultados al disminuir los índices delictivos.

Señaló que los hechos en los que perdieron la vida su secretaria particular, Ximena Guzmán Cuevas, y su coordinador de asesores, José Muñoz Vega, son lamentables, pero no deben interpretarse como un aumento de la violencia en la Ciudad de México, porque se dan en medio de un descenso de los homicidios y de los delitos de alto impacto .

La mandataria aseguró que no ha recibido ningún tipo de amenaza ni su equipo, por lo que no van a cambiar su forma de trabajo. Vamos a continuar con Casa por Casa, con Zócalo Ciudadano y con todos los programas de proximidad. La seguridad se defiende también desde el territorio, y no vamos a detenernos , expresó.

Al señalar que su gobierno no se intimida y seguirá trabajando con rigor y responsabilidad , indicó que los integrantes de su gabinete que por su labor requieren seguridad, ya la tienen. Ya se estará analizando si se requiere más o no, pero eso es para los que por su trabajo lo requieran, y se están revisando también los protocolos .