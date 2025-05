Fernanda Islas, representante de locatarios del corredor peatonal Madero y las calles 16 de Septiembre y 5 de Mayo, entre otras, señaló que no hay manera de que metan al camión del gas, de que entren para sacar la basura, de que lleguen las pipas para abastecer agua , al reprochar la falta de empatía de la CNTE hacia los empresarios, por lo que solicitamos a las autoridades que apliquen medidas si no quieren un Centro vacío y mucho desempleo .

▲ Comerciantes establecidos, empresarios y residentes reprocharon la falta de empatía de la CNTE y solicitaron a las autoridades federales y locales que apliquen las medidas correspondientes si no quieren un Centro Histórico vacío y mucho desempleo . Foto La Jornada

Diana Aguilar, hostess de El Gran Hotel de la Ciudad de México, mantiene cerrado el acceso a personas que no son huéspedes, por lo que no está en operación el restaurante. En la calle Donceles, César Ibarra comentó que tuvo que recurrir a cilindros de gas LP porque ya no pudo abastecer el tanque estacionario; además, se ha complicado la logística para adquirir los insumos de la cafetería, porque no pueden transitar los pedidos de café, frutas, verduras y refrescos.

El hotel Zócalo Central tiene una cancelación de reservaciones de cuatro a una noche y pérdidas de 70 por ciento.

En un recorrido por la zona ocupada por la CNTE se observaron cortinas de establecimientos cerradas o a la mitad; gerentes de joyerías en los arcos dijeron que anticiparon las vacaciones a los empleados, y meseros que aseguraron que atienden una o dos mesas al día.

Los comerciantes establecidos alertaron que el plantón es un foco rojo en materia de protección civil , luego de que en la caminata por las calles se detectaron tanques de gas de 20 litros en Madero y 5 de Mayo, decenas de cables de luz que salen de los diablitos que fueron conectados a los registros de la Comisión Federal de Electricidad, además de lazos con los que anclaron las casas de campaña, lonas y carpas, que también fueron sujetadas de edificios, postes de luz, restaurantes y de los ventanales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

José Luis, locatario de la calle de Las Novias, aseguró que el Centro Histórico es un espacio que se ha prostituido porque no solamente es este caso que nos sentimos secuestrados y acosados, sino que nos usan como rehenes, como moneda de cambio .

El Metro cerrará estaciones

Por la noche, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que ante la previsión de que la CNTE bloquee el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, permanecerán cerradas las estaciones Bulevar Puerto Aéreo de la línea 1, así como Terminal Aérea, Hangares y Oceanía, de la línea 5, desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso.