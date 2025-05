C

uando aparecen los infiltrados en las propias líneas hay que explicar cómo, cuándo y dónde hubo descuidos , complicidades o deslices. Hay infiltrados que se meten por la ventana y los hay que entran por la puerta grande con la llave que alguien le prestó, le vendió o le alquiló. En la mayoría de los casos el objetivo máximo es destruir, romper, ensuciar o traicionar algo que alguna vez y de alguna manera, pareció todo lo contrario a la impronta y a los planes del infiltrado. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes , escribió Alfredo Zitarrosa.

Todo se vuelve un mundo bizarro que deja al desnudo debilidades y aberraciones en las acciones y en las cabezas de quienes dirigen y quienes secundan. Algunas veces el infiltrado obedece órdenes exógenas y no pocas veces es obra de perversiones endógenas que son, tarde o temprano, el acta de defunción de las organizaciones. Es añejo el truco de vividores de inocular uno o varios chupasangre capaces de pudrirlo todo aprovechando unas veces la ingenuidad, la bondad o la idiotez dominantes.

Hay múltiples capítulos terribles producto del cálculo desalmado, por el acomodo de ocasión, por el saber meterse en el lugar y el momento correctos para intoxicar las mieles del esfuerzo de otros. Son muchos los trepadores, arribistas y vividores que se acomodan o agazapan en lugares estratégicos para ir destruyendo todo, rápido o poco a poco. Cada infiltrado es expresión en miniatura del capitalismo, sabandijas que medran en todo rincón de la vida diaria. En su lógica, los infiltrados operan disfrazados de mediocres. Hacen los esfuerzos necesarios para asegurarse más beneficios de los que su circunstancia y miseria les permiten. Están en todas partes y florecen a la sombra de ciertos malabares intestinos en lo ajeno hasta que intoxican lo que de otros es propio y para eso fertilizan su campo de acción con dosis generosas de traiciones y engaños.

Tienen discursos conmovedores y son campeones en retóricas proclives al poco esfuerzo para grandes dividendos. Aportan su inmoralidad de sanguijuela en mundillos gerenciales que la burguesía defiende como su política y es su cualidad el ir y venir de una fuente a otra, no por su base conceptual, sino por el esfuerzo que reclama mantener vivas sus momias ideológicas. Suelen ser campeones del eclecticismo.

En el neoliberalismo también hay un mercado de infiltrados cínicos que se han convertido en tendencia ejemplificadora del ser vivo y sagaz . Para vivir más fácil en mundos ajenos se camuflan como diseñadores de moda, publicistas, filósofos, periodistas, ideólogos y clérigos… pontificando a los cuatro vientos las ventajas de traicionarlo todo gracias a tomar lo mejor de cada cosa , incluso si hubiere que borrar de la historia al creador de la cosa tomada . No pocas veces en nombre de Dios.