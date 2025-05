J

eremy Bentham (1748-1832) nació y creció en una época de reformas y expansión del liberalismo inglés. Fue filósofo versátil, economista perspicaz y jurista agudo. Pensó sobre todo en la felicidad de los hombres. Aceptó como verdadero sin necesidad de demostración, el principio de que la máxima felicidad del mayor número [de gente] es la medida de lo bueno y malo . Un axioma moral que inspiró a revolucionarios como Thomas Payne y Camille Desmoulins, filántropos de la talla de George Peabody y Angela Burdett e, incluso, un socialista utópico, Robert Owen.

Abogó por las garantías constitucionales, la libertad de credos y de expresión, el reconocimiento de los derechos de la mujer, de los animales, la legalización del divorcio y (ahora se sabe) la despenalización de la homosexualidad. Exigió poner fin a la esclavitud, a la pena de muerte y al castigo físico (sobre todo de los niños). Fue un crítico acérrimo del derecho divino y el natural en defensa del derecho positivo.

Pero ahí no concluyen sus méritos. Este bienhechor de la sociedad condenó a la humanidad a uno de sus peores y más fatales infiernos: la cárcel basada en el principio del panóptico. Fue su inventor y creador e intentó, infructuosamente, promover su construcción con la venta de sus propios bienes. Se trata de un orden de vigilancia en que los presos se encuentran en celdas transparentes dispuestas en un edificio circular de varios pisos. En el centro se erige una torre de mayor altura que el edificio donde se encuentra el vigilante. De tal manera que puede observar cada movimiento de los reos sin ser visto . La justificación del proyecto fue de orden económico, moral y político. Económico, porque su funcionamiento resultaba más módico que las antiguas cárceles amuralladas. Moral, por que la idea era acabar con las colonias penitenciarias, los presidios amurallados y las naves penitenciarias. Político, por que la rehabilitación del preso debía transcurrir de modo automático . Al sentirse vigilados por un observador que no podían observar, se suponía que los reos cobrarían conciencia de que la sociedad no perdía de vista a nadie . Para corregir sus almas, cada domingo la torre se transformaría en una capilla que otorgaría servicios religiosos a todos los encarcelados por igual sin necesidad de abandonar sus celdas.