Andrea Becerril y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 22 de mayo de 2025, p. 8

La sesión de la Comisión Permanente fue ayer de nuevo escenario para la confrontación de senadores y diputados de Morena y aliados con la oposición, que insistió en descalificar la reforma judicial, mientras los legisladores de la 4T llamaron a los ciudadanos a votar el próximo primero de junio, para elegir por primera vez en la historia a jueces , magistrados y ministros.

La discusión fue ríspida, ya que tanto la senadora Carolina Viggiano (PRI) como Alejandra Barrales (MC) y legisladores panistas sostuvieron que la elección es una simulación y un intento de Morena por apoderarse del Poder Judicial.

No se presten a esta farsa. Su voto no se va a contar ni va a contar , insistió Viggiano, quien subió varias veces a tribuna para insistir en las críticas, pero la respuesta de legisladores morenistas fue que los opositores no quieren un Poder Judicial democratizado porque prefieren al actual, invadido por la corrupción, ya que los ha beneficiado.

No es la Suprema Corte de Justicia, sino la Suprema Corte de la Corrupción , un órgano que no rinde cuentas a nadie, subrayó el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval. Dijo que por ello se seguirá llamando a la gente a que acuda a las urnas, que es justo lo que ni PRI ni PAN quieren.