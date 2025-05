Por otra parte, el juzgado noveno de distrito en materia penal, con sede en la Ciudad de México, autorizó por única ocasión a Juan Bernardo Corono Martínez, ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán, a comparecer en una audiencia en la que se busca acreditar que el amparo que obtuvo no fue tramitado con una firma falsa.

Mañana vence el plazo para que Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, comparezca en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México de manera presencial, ante el juzgado de control que libró la orden de aprehensión en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y peculado; de no hacerlo, se cancelará la suspensión judicial que impide su captura.