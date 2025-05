Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 22 de mayo de 2025, p. 5

Madrid. El ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa lamentó que durante el gobierno de Donald Trump no habrá intervención en América Latina y que, si acaso, sólo se volcará en controlar el Canal de Panamá y el Golfo de México .

Calderón, quien gobernó México entre 2006 y 2012, participó en el seminario internacional organizado por el ultraderechista Grupo de Libertad y Democracia, cuyo primer debate se llevó a cabo en el Ateneo de Madrid.

En el encuentro volvieron a arremeter contra los gobiernos de izquierda de la región y expresaron su apoyo a los venezolanos Edmundo González, quien asistió al encuentro, y María Corina Machado.

El panel de debate en el que participó Calderón se título América, Europa y los cambios de paradigma marcados por Estados Unidos.

El ex presidente mexicano lamentó que con la nueva administración en Estados Unidos no habrá intervención en América Latina. Así lo afirmó: “en América Latina hay una retracción de Estados Unidos, por eso Washington se retrae de Ucrania, porque no quiere gastar dinero en la defensa de países que sus votantes no conocen. Hay preocupantes razones para decir: pierdan toda esperanza no habrá intervención americana en América Latina, salvo la que tenga que ver con una visión neomonroísta de los americanos; de América para los americanos. Por eso habrá más visión sobre el Canal de Panamá, el Golfo de México y sobre otros”.

Calderón Hinojosa aseguró que estamos frente a un “cambio total de paradigma: se acabó el viejo orden de un Estados Unidos cooperante y líder del mundo. ¡It’s over!”, aseguró.