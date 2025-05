▲ Ante los bloqueos y protestas de profesores la Presidenta respondió: hay temas en los que no podemos avanzar, porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo . Foto Marco Peláez

Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 22 de mayo de 2025, p. 3

Con los maestros el diálogo es permanente y no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio (Nacional) cuando está el diálogo puesto, es decir, para eso hay un gabinete, no todo se tiene que resolver con la Presidenta , aseguró la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, en respuesta a la toma que realizó ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Afirmó que a los maestros los están recibiendo los propios secretarios de Estado y como Presidenta está en contacto con el gabinete . La puerta para el diálogo está abierta, reiteró.

A los profesores les expresó: hay temas (en los) que no podemos avanzar más, porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo .

La conferencia de prensa matutina se realizó por primera vez sin presencia de representantes de la prensa en el salón Tesorería y las preguntas se efectuaron de forma remota, luego de que los maestros de la CNTE bloquearon todos los accesos a Palacio Nacional.

Se le preguntó si se mantiene programada la reunión con los maestros para este viernes.

–¿El diálogo es el viernes?

–Vamos a ver. Por lo pronto, tienen diálogo con la secretaria de Gobernación y con el titular de Educación Pública, abierto desde el primer momento.