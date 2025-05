Jazz Inbal es uno de tantos esfuerzos que estamos emprendiendo a favor de una programación colectiva, de una mirada ex colonial, de mirar el jazz desde América Latina, en particular desde México; ya que nuestras programaciones justo están funcionando en este sentido. Y no porque sólo se programe jazz latinoamericano, sino porque lo bonito va a ser mirar la evolución del jazz desde aquí, desde México.

–Sí. Éste será nuestro primer guiño al jazz de experimentación. Hasta ahora, nuestra programación ha sido muy vinculada al jazz mexicano y a sus jazzistas… no quiero decir convencionales, porque no lo son; más bien de exploración en otro sentido.

Además, el actual espacio destinado es un sitio fantástico, es hermoso para jazz por la noche. Se puede convertir en un club al estilo Nueva York, con cortinas cerradas, una caja negra acústicamente cuidada. O se puede convertir literalmente en un espacio en contacto con la naturaleza cuando abrimos las ventanas y tenemos audiencia sentada en el jardín, escuchando a los artistas.

–¿Tienen ya contacto con los grupos de la República?

–Hemos comenzado ya el contacto. Apenas llevamos seis meses de programación. Lo que estamos haciendo es alcanzar estos contactos. Con Carolina Mercado pudimos alcanzar el universo del jazz en Guadalajara. Para el 19 de junio se presenta Iraida Noriega en el Pabellón.

Y como este jueves es el turno de Remi Álvarez, buscamos al legendario maestro, quien desde hace un año guardó sus célebres saxofones (soprano y tenor) para dedicarse en exclusiva a las flautas Bansuri, de la India; tal como se presentará, acompañado por Arturo Báez en el contrabajo y Rodo Ocampo en la batería.

–Eras un saxofonista por excelencia ¿Por qué lo abandonaste?

–Hace un año me fui a Nepal y me llevé una de las flautitas bansuri que compré en la India hace 10 años. No les había agarrado el modo, porque son un poco difíciles. Pero seguía trabajando con éstas, y en Nepal realmente me cautivó la forma de la musicalidad de su sonido. Dejé el saxofón, porque no me interesaba mezclar las dos cosas.

–Esta flauta que utilizas actualmente no es muy pequeña.

–No, ésta es la grande. Su sonoridad finalmente me hizo modificar mi lenguaje. También utilizo algunos pedales como apoyo. A nivel espiritual, esas flautas me conmueven mucho.

–¿Qué tan espesa o qué tan amable es tu nueva propuesta?

–Por un lado estas flautas son súper amables, su sonido cautiva. El jueves vamos a tocar dos piezas lentas, como baladas; una característica es la melodía. Y la otra parte será más experimental, de improvisación libre con el trío.

–Improvisación libre como lo que hacías con Cráneo de jade, pero ahora con nuevos timbres.

–Exactamente. Vamos a hacer unas tres con ese tipo de improvisaciones.

