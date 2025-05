E

n cuestión de días, los mexicanos decidirán la nueva composición del Poder Judicial, pero en vía de mientras se conoció otra historia sobre la podredumbre de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes (dados los cambios constitucionales en la materia) están a punto de ser expulsados del paraíso por ellos impunemente construido, de tal suerte que no pierden un solo minuto de los que les restan para cometer ilícitos, proteger al gran capital e hincharse de dinero ilícito, porque gratis no dan ni el saludo. Y en el centro de este capítulo, que no el único, aparece uno de los integrantes del cártel de la toga: el calderonista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en funciones desde diciembre de 2012.

Se trata del mismo personaje (integrante de la casta política prianista por ser nieto de Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda de Adolfo López Mateos y del asesino Gustavo Díaz Ordaz) que en octubre del año pasado se reunió con sus amigos de la Universidad de Harvard, dada su condición de ex alumno de esa casa de estudios, para reírse y denostar la reforma judicial (que permanentemente intentó boicotear) que dio pie a la realización de las próximas elecciones (1º de junio de 2025) para renovar el putrefacto Poder Judicial.

Como el resto de la pandilla, Gutiérrez Ortiz Mena muy a su pesar se tiene que ir, perdió el hueso sagrado y desaparece la impunidad asociada a él, pero, mientras llega el momento no ha desperdiciado un solo segundo para seguir medrando con el cargo, siempre en defensa –no gratuita, desde luego– del gran capital y no sin antes garantizar (vía renuncia en octubre de 2024, porque su cargo se extendía hasta 2027) su pensión dorada y el cúmulo de haberes garantizados .

Y si bien esta historia ya no sorprende a nadie (dada la putrefacción de este tipo de personajes), es necesario dejar registro de ella. La presidenta Sheinbaum la divulgó ayer y dice así: “está en la (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación) el caso de tres grandes contribuyentes. No voy a dar sus nombres, a menos que sea necesario, pero no el día de hoy. Ellos pagaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un crédito fiscal hace muchos años y después, fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado. Entonces, un juez les dijo que ‘en efecto, habían pagado algo que no deberían de haber pagado’. Primer problema.