a tiene un punto de apoyo en el recién desempacado embajador Ron Johnson, así que el secretario de Estado, Marco Rubio, en su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes anunció que en fecha próxima visitará México. Se subió al tema del asesinato de los dos funcionarios del gobierno de la capital; dijo que es un testimonio de que los cárteles gobiernan algunas partes de México. También expresó, para suavizar sus palabras, que nuestro gobierno ha mostrado una creciente cooperación en varios frentes, tanto en temas de seguridad nacional como de seguridad común . Sin duda, ofrecerá una conferencia de prensa y habrá oportunidad de preguntarle si realmente existe la lista de Marco Rubio , supuestamente integrada por empresarios y políticos conectados con la delincuencia. Algunos comentócratas aseguran que la han visto con sus propios ojos. Será la ocasión de saber si es real, mito o mitote.

La mañanera por Zoom