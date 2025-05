Repudian el artero asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

C

ondenamos el artero asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, compañeros de viaje en la lucha por democratizar nuestro país y la ciudad y hacer cumplir los derechos sociales para todos los mexicanos, colaboradores muy cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Brugada Molina.

Fue una acción planeada y ejecutada deliberadamente, lo cual infiere una responsabilidad intelectual, cuyo efecto inmediato es llevar a la ciudad a un clima de inestabilidad e incertidumbre, con nuestro país sometido cotidianamente a presiones económicas severas y una estrategia de golpe blando, con campañas abiertas que llaman a no votar en la elección del Poder Judicial y graves acusaciones en los medios contra un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El clima de paz, democracia y justicia que vive nuestra ciudad es fruto de décadas de innumerables luchas, y lo alcanzado debe conjuntarse con un esquema de seguridad pública, civil, transparente, basado en resultados, con acciones similares a escala nacional. Manifestamos nuestra unidad y respaldo tanto a Brugada como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en estos esfuerzos y en toda acción transformadora que se emprenda en beneficio de los mexicanos.

Convocamos a todos los capitalinos y demás mexicanos a expresarnos por la paz y la justicia y movilizarnos pacíficamente para repudiar este tipo de actos, al tiempo de participar activamente en la democratización de nuestro país y la derrota de las mafias oligárquicas de poder, corrupción y violencia que asolan nuestra nación.

Casa del Obrero Socialista Antonio Vital

Falla el sistema para que le devuelvan su saldo a favor de Infonavit

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit: En junio de 2024 recibí un correo de esta institución, en el que me informaron que tengo un saldo a favor luego de haber cubierto un crédito que solicité y, por ende, podía tramitar la devolución en Mi Cuenta Infonavit, lo cual fue imposible porque el sistema de ese instituto no lo permite.

Pedí una cita en el centro de servicio ubicado en avenida Barranca del Muerto, la que se me otorgó en noviembre de 2024. La persona que me atendió confirmó mi saldo a favor y me dijo que en ese momento envió un aviso al área de Cartera del Infonavit para que atrajera los recursos y de ahí yo podría realizar mi devolución en línea, a partir del 5 de marzo de 2025.

Hago de su conocimiento que hasta esta fecha no he podido tener la devolución de mi saldo a favor, porque el sistema del Infonavit no lo permite. Hablé con un asesor del propio instituto, quien me indicó que el trámite de devolución de pagos en exceso es un programa que está inhabilitado .