Lamento mucho la pérdida de Avi; no sólo era una periodista, era mi amiga. Lo lamento mucho y me uno a sus hijas, que tienen mi apoyo total , expresó.

Douglas Coronado fue directora de comunicación social de la Secretaría de Salud en la administración del ex gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024).

La aspirante emecista aseguró que la agresión armada fue cometida por un grupo de la delincuencia organizada que opera en esa demarcación y no quiere que ella administre dicho municipio, ubicado en el sur del estado.

Tress acusó que los policías municipales limpiaron ilegalmente el lugar y eliminaron muchas evidencias que servirían para la investigación. Fueron a limpiar la escena del crimen; levantaron todos los casquillos. Fue la misma policía municipal , insistió.

Respecto al grupo delictivo que habría cometido el atentado, señaló que desde que inició la campaña ha recibido amenazas y su equipo de trabajo ha detectado vehículos que la siguen hasta su domicilio y a la casa de trabajo electoral.

Aunque reconoció sentir temor por ella y por su hijo menor de edad, manifestó que continuará en campaña y reforzará su seguridad.

Recordó que en noviembre de 2010 su esposo, Gregorio Barradas Miravete, alcalde electo del municipio Juan Rodríguez Clara por la coalición Nueva Alianza-Partido Acción Nacional, fue ultimado después de haber sido privado de la libertad con otras dos personas. Los tres fueron hallados en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca.

El crimen organizado que opera en la zona no quiere que llegue a la presidencia municipal porque soy una candidata que no está vendida con ellos; me querían silenciar , acotó.

El municipio de Juan Rodríguez Clara es gobernado por Éric Rodríguez Bárcenas, surgido de Movimiento Ciudadano, pero que apoyó la candidatura de la hoy gobernadora morenista Rocío Nahle.