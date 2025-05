Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 22 de mayo de 2025, p. 7

Madrid. Kevin Spacey, quien lleva alejado de la industria cinematográfica desde que en 2017 se enfrentara a múltiples acusaciones y demandas por conducta inapropiada y agresión sexual, recibió un premio en reconocimiento a su trayectoria en Cannes, otorgado por la fundación Better World. El dos veces ganador del Oscar, que no pisa La Croisette desde 2016, aprovechó la ocasión para cargar contra las listas negras de Hollywood y recordó que la historia se repite pero sólo si se permite.

Me gustaría felicitar a Manuel (Collas de La Roche) por la decisión de invitarme aquí para aceptar este premio , comenzó el intérprete, dirigiéndose al presidente y fundador de la gala de Better World. Quién iba a pensar que homenajear a alguien que ha sido exonerado en todos los tribunales que ha pisado sería considerado una idea valiente. Pero aquí estamos , añadió el actor que, hasta ahora, no ha sido condenado en ninguno de los juicios a los que se ha enfrentado.

Lista negra