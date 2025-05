Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 22 de mayo de 2025, p. 15

Después de que la organización Americas Society le otorgó la Insignia de Oro por su liderazgo social, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que es un reconocimiento no sólo para ella, sino para el pueblo y el país.