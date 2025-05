De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 22 de mayo de 2025, p. a12

Isaac del Toro no suelta la cima del Giro de Italia; al contrario, incrementa su ventaja. El pedalista mexicano terminó segundo en la undécima etapa del recorrido para prolongar el momento histórico por el que pasa desde que obtuvo la maglia rosa el domingo.

En una jornada plagada de ataques y fugas, el de Ensenada recorrió los 186 kilómetros en 4 horas, 35 minutos y 30 segundos; lo hizo con temple, estrategia grupal y piernas.

Quiero mejorar y aprender rápido de mis compañeros. El equipo hizo un gran trabajo, no podría estar más orgulloso de estar rodeado por estos chicos. Es increíble, no puedo creer que soy uno de ellos. Es la primera vez que corrí totalmente enfocado. No podría estar más feliz hoy , sostuvo en conferencia el mexicano, quien sólo fue superado por el ecuatoriano Richard Carapaz.

Del Toro, de apenas 21 años de edad, no ganó la etapa, pero se comportó como un líder al resistir, responder y administrar la ventaja con inteligencia. El pedalista tricolor demostró que el buen momento por el que pasa no es una casualidad.

Es bonito estar en esta posición, vamos a ver qué nos depara el futuro, la confianza a veces puede ser peligrosa, en esta competencia hay que ser inteligentes , agregó.