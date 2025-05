Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 22 de mayo de 2025, p. a10

El restablecimiento del ascenso y descenso pareciera no tener fecha para la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés), la máxima instancia legal internacional, confirmó que recibió una apelación de 10 clubes de la Liga de Expansión para el retorno del antiguo formato en la Liga Mx; no obstante, el ente rector del balompié nacional sostiene que no viola el reglamento e incluso el sistema sin premio deportivo es benéfico para todos.

El ascenso está vigente vía certificación y un club ascenderá cuando haya al menos cuatro certificados al comienzo de la tempo-rada y uno se convierta en Campeón de Campeones , insistió la FMF en un comunicado. Pero en los hechos, en los últimos cinco años ningún equipo ha saltado a Primera División o ha caído a la Liga de Expansión.

Apenas un día después de que el medio The Athletic reveló la acción legal de 10 planteles de la Liga de Expansión y de que la propia federación negó haber recibido una notificación, el TAS confir-mó de manera pública el caso.

Las partes están intercambiando los escritos de conformidad con las normas de arbitraje que rigen los procedimientos de apelación del TAS. Una vez finalizada la fase escrita, y con el acuerdo de ambos, se fijará una audiencia , indicó el organismo internacional.

Atlante, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados FC, Leones Negros de la UdeG y Jaiba Brava son los clubes que firmaron la solicitud, de acuerdo con el documento que publicó el propio TAS.

La FMF, encabezada por Mikel Arriola, confirmó más tarde haber recibido una notificación y aseguró que esperarán una resolución. La federación está convencida de que el diálogo entre sus afiliados es una máxima que debe promoverse y respetarse. Sin embargo, reconoce el derecho de cualquier miembro afiliado a presentar los recursos que estime necesario , apuntó.

Al anunciar en 2020 el cambio de formato de manera temporal como una medida ante los estragos financieros por la pandemia de covid-19, la promesa de la federación y la Liga Mx, en ese entonces dirigidas por Yon de Luisa y Enrique Bonilla, fue restablecer el ascenso y descenso después de seis temporadas, es decir en 2026, al finalizar el Mundial que realizarán México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, las reglas y versiones parecieran cambiar de último momento.