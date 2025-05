Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 22 de mayo de 2025, p. 27

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó ayer que ya se investiga para encontrar a los responsables y esclarecer el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y asesor principal de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al reiterar que no habrá impunidad en el doble homicidio perpetrado el martes en la alcaldía Benito Juárez, la mandataria federal informó en su rueda de prensa en Palacio Nacional, efectuada de manera virtual, que sostuvo un encuentro personal con Brugada esa misma noche en el que expresó su solidaridad ante los hechos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, que sepa que no está sola. Ayer estuve unos minutos con ella, ella estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola. Y que sepa que no está sola, que el gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo, estamos trabajando conjuntamente , afirmó al abrir la mañanera.

La Presidenta envió sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas y lanzó un llamado a periodistas, comentaristas, opositores y ciudadanos en general a actuar con responsabilidad y no caer en especulaciones sobre el crimen.