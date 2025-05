▲ No se hallaron indicios en el auto de la víctima ni en los que escaparon los agresores. Foto Alfredo Domínguez

Sobre los automóviles asegurados el martes que se presume fueron utilizados para la fuga, mencionaron que no se encontraron huellas dactilares, es decir, usaron guantes , aunque ya se realizan pruebas de ADN de la ropa hallada y que los automotores tenían números de serie alterados y contaban con reporte de robo.

Al preguntarles sobre el móvil del crimen, señalaron que no se cuenta con una hipótesis concluyente ni de los autores intelectuales, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación, pero se valora la vida personal y profesional de los funcionarios del gobierno capitalino.

Aunque los funcionarios no proporcionaron mayores detalles de los personas presuntamente involucradas, fuentes cercanas manifestaron que dos de ellos ya están identificados.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que al menos cuatro personas participaron en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de las cuales dos ya fueron identificadas y huyeron hacia el estado de México, por lo que se podría pedir colaboración de las fiscalías de esa entidad, así como de Hidalgo y Querétaro para su captura.

Alcalde aseguró que el acto fue preparado debido a que hace días una persona vigilaba a las víctimas donde ocurrió el hecho y tuvo un grado importante de planeación , porque quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa”, y descartó que los trabajadores hubieran recibido amenazas.

En cuanto a las líneas de investigación, aunque no dijeron cuáles eran, no se descarta ninguna y se valora tanto la vida personal y profesional de los funcionarios del gobierno central; enfatizó que no hay indicio de que se haya obtenido información de alguno de los colaboradores cercanos de la jefatura de Gobierno.

Por otra parte, Vázquez Camacho sostuvo que se evaluará si la seguridad que se proporciona a funcionarios del gobierno capitalino aumenta. Destacó que se tomará cualquier decisión o medida, ya sea “de índole personal o institucional.

Agregó que el apoyo de los ciudadanos es importante para resolver este tipo de crímenes, para éste y cualquier caso, valoramos mucho la denuncia y la información que pueda aportar y eso queda abierto siempre, así que la gente conoce los números, los distintos números y el llamado es permanente para este caso o cualquier otro .

Informó que se ha integrado un grupo de investigación interinstitucional con operaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana, donde se comparte información de inteligencia y se establecen las consignas operativas de la investigación con el fin de ubicar y detener tanto a los autores materiales como a los intelectuales.