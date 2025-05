L

a sucesión de dichos y acciones del presidente estadunidense y su gobierno hacia el mexicano y, en particular a la doctora Claudia Sheinbaum, se han multiplicado en tiempos recientes. Unos de esos dichos describen una Presidenta miedosa ante los cárteles de la droga mexicanos. Esa afirmación o, mejor dicho, conveniente mentira, no se atenúa al decir, a renglón seguido, que siente respeto y hasta afecto por ella. El revuelo difusivo causado por las palabras del magnate mereció atildada precisión por parte de la señalada mandataria, durante la mañanera siguiente. Al mismo tiempo, la crítica opositora propia –aunada a sujetos entreguistas– no perdió oportunidad para usar lo dicho en su demérito. El miedo se hizo, de compulsiva manera, extensivo a la pasada política que caricaturizan, con fruición negativa, con la frase abrazos no balazos Varios fueron los días de exposición pública de esta especie, hasta que el siguiente suceso desplazó el regocijo especulativo conservador. Los feroces y repetitivos analistas críticos no olvidaron, como va siendo costumbre, de extender la inercia difusiva hacia afirmar como realidad la captura del crimen organizado de grandes zonas del país. Justo el complemento que pretende, el intervencionista Trump, dejar sentado frente a su audiencia de apoyo.

Muy a pesar de las variadas y repetidas menciones de Trump y su buena disposición, basada en los tratos telefónicos con la Presidenta, los ribetes que le adiciona portan siempre intenciones similares. Para la debida comprensión de los halagos y las descalificaciones que han surgido, en fila seguida, hay que situar la atención en lo que se quiere asentar, tanto en México como en su medio interno. Ello obliga a fijar la atención, como contexto, los escasos resultados y beneficios económicos y de poder que las alocadas decisiones arancelarias han ocasionado. Trump requiere alertar, permanentemente y del modo que sea, a su base de simpatizantes. Los necesita prendidos de su voz e imagen de exitoso gobernante que vela por ellos. Uno que, además, se apega a lo prometido. Aunque, bien se sabe que, de manera consistente, crece la duda, tanto de la eficacia de su política arancelaria, como de la capacidad para retomar el liderazgo hegemónico planetario ambicionado. Tal pretensión ha quedado en entredicho, pues en el duelo comercial iniciado con China la ventaja quedó a favor del dirigente chino. La fortificada alianza –política, militar y económica– con el presidente ruso, Vladimir Putin, será un obstáculo mayúsculo para las maniobras del vecino.