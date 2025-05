Iván Sánchez E Hiram Moreno

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de mayo de 2025, p. 3

El cuerpo de América Yamileth Sánchez Hernández, cadete de la Heroica Escuela Naval Militar, quien murió a causa del choque del buque escuela Cuauhtémoc, contra el puente de Brooklin, en Nueva York, el sábado pasado, recibió ayer el último adiós de sus familiares y amigos en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Mientras, en el municipio de San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, se efectuaron los funerales y sepelio del marino Adal Jair Marcos, quien también falleció en el accidente que dejó 20 personas lesionadas.

¡Esto no fue un accidente! , fueron las palabras con las que Rocío Hernández, madre de América Yamileth, de 20 años, despidió a su hija en el panteón de Xalapa, donde fue sepultada.

Les pido como pueblo mexicano que somos todos, ustedes vieron el accidente, que esto no quede impune, ayúdenme a que esto no quede así, porque no fue un accidente, ayúdenme por favor , clamó la mujer.

Previo al sepelio, el ataúd, cubierto con la Bandera mexicana, fue dejado en medio de la iglesia San Pablo Apóstol, para que quienes la conocieron en vida pudieran despedirse y escuchar palabras de aliento por parte del sacerdote.

Se colocaron decenas de coronas florales enviadas por diferentes autoridades, como la Primera Región Naval, la Marina Armada de México y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

Flores y música

Posterior a la ceremonia religiosa, el cuerpo de América Yamileth fue llevado al panteón donde con flores y música, su padre, su madre, su hermano, cadetes de la Escuela Naval y todos sus parientes, le dieron el último adiós.