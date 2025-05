PD: Ernesto de León, como se sabe, formó parte de Three Souls in my Mind y en aquel entonces muchas de las canciones grabadas por ese Three tenían el crédito Lora- de León . Han pasado muchos años de eso y actualmente Ernesto se encuentra promocionando su más reciente disco: Esa palabra es amor, que tendrá una presentación en el Good Rockin Tonight de Coacalco este sábado 24; estarán acompañando a Ernesto, Sofía de León, bajo y voz; Rubí Abigail de León, batería y en la armónica, Isidoro Negrete. Será una noche blusera, ideal para dedicársela a Mario Compañet, quien falleció el pasado lunes; Compañet fue conductor por casi 30 años del programa El blues inmortal. Luminoso viaje para Mario y para el señor Lerma, el querido Guadaña. Salú, por ellos.