La literatura involuntaria, algo que desde siempre me llama la atención… Un amigo sin la primaria terminada (ya murió), al llegar, caminábamos, a su casa: Yo aquí me incrusto, mi Richard ; y en otro momento, luego de por querer arreglar una falla eléctrica, caer de un poste y torcerse la espalda: Quedé como camarón .

Se vende pollo es una frase fácil, facilísima, pero se vende pollo recién matado requiere de cierto valor, arrojo o valentía. El segundo hemistiquio no suena, o no del todo, normal; lo suyo tiene, conlleva, de excesivo, de orgullo quizá vano, de sobradez (¿por qué no poner fresco ?)…

De una chica regiomontana nada pobre y de más o menos 20 años –lo he contado antes, no se cuándo (de la anécdota hará también 20 años): No, güey, lo que me caga de él, güey, es que es bien pinche mal hablado, güey . Literatura, decíamos, involuntaria (y lo peor o lo mejor, no sólo involuntaria: inconsciente).