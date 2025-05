En estos tiempos hipermediáticos, en los que la información circula al segundo, calan hondo las terribles imágenes de hambruna en Gaza y el genocida bloqueo israelí, y las buenas conciencias de los gobiernos europeos no las soportan, pero no por lo que saben perfectamente que ahí sucede desde hace casi ocho décadas, sino por el impacto político en su contra, toda vez que han sido los unionistas quienes han alimentado la masacre en contra de los palestino. A los gringos les vale, porque de siempre en ese genocidio han llevado la batuta. Una vergüenza.

Por ejemplo, España, integrante de la Unión Europea y uno de los que venden armas a Netanyahu, ha dicho que la situación humanitaria en Gaza es insostenible, insoportable e inhumana; el tiempo de las palabras ha terminado; ha llegado ya la hora de las acciones , y lo dice después de 54 mil asesinatos y la destrucción prácticamente total. Lo mismo con Gran Bretaña, Alemania y Francia (Estados Unidos es el principal proveedor), es decir, quienes ahora, doble moral en el bolsillo y la cara más dura que una piedra, aseguran que si Israel no cesa tomaremos acciones concretas .

i una sola sanción han aplicado los siempre intervencionistas gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Israel, país que, hasta ahora, ha asesinado a más de 54 mil palestinos (la mayoría niños y mujeres) y anuncia que seguirá adelante con el genocidio en Gaza, a cuya población, además, intenta matar por hambre. No sólo eso, esos gobiernos de doble moral abastecen de armas al responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad Benjamin Netanyahu y lo mantienen impune para evitar ser aprehendido por la sentencia de la Corte Penal Internacional. Todo ello mientras la Organización de Naciones Unidas reivindica su papel de adorno en la comunidad internacional, pues no ha hecho nada tangible para evitar la muerte, la destrucción y la hambruna en la zona invadida por el régimen sionista.

El genocida Netanyahu anuncia que una nueva ofensiva para que Israel tome el control de toda Gaza, pero evitará, por razones prácticas y diplomáticas, una hambruna en el territorio palestino, ¡para así proseguir la guerra y para hacerlo permitió el ingreso a tierra palestina de ¡cinco camiones con escasos suministros de ayuda humanitaria de la Organización Naciones Unidas (para 2.4 millones de habitantes), después de casi tres meses de bloqueo, en lo que el organismo mundial calificó de una gota en el océano ( La Jornada).

Además, la propia ONU advirtió que en Gaza alrededor de 14 mil bebés están en riesgo de morir en un plazo de 48 horas si Israel no permite la entrada de más ayuda a la franja de Gaza; la Organización dio permiso para enviar alrededor de 100 camiones (con alimentos), pero esa cifra sigue muy por debajo de los 500 camiones diarios que se necesitan para hacer frente a la magnitud de la crisis. La presión aumentó sobre el gobierno israelí después de que su ejército lanzó una nueva gran ofensiva terrestre, que según los médicos ha matado a más de 500 personas en los últimos ocho días .

Netanyahu dijo que con la nueva ofensiva Israel tomará el control de toda la franja; no vamos a ceder, pero para tener éxito debemos actuar para que no nos detengan, añadió, al explicar por qué Israel anunció antier la entrada limitada de ayuda humanitaria al bombardeado territorio. Los amigos han dicho que no podrán apoyar la continuación de la guerra si siguen las imágenes de hambruna en Gaza (ídem).

Un reciente informe del florero (ONU) da cuenta que más de 28 mil mujeres y niñas han sido asesinadas en la franja de Gaza desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre de 2023. En promedio, una mujer o una niña pierde la vida cada hora bajo los ataques israelíes. De las asesinadas, miles eran madres, dejando atrás a niños, familias y comunidades devastadas, en un contexto de hambre catastrófica, sin acceso a la salud materna ni a una protección mínima .

Las rebanadas del pastel

Lamentable asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y de su asesor José Muñoz. ¿Qué hay detrás de esto? No habrá impunidad , promete la funcionaria.

X: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com