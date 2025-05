Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de mayo de 2025, p. 26

Brasilia. El ex comandante del ejército Marco Antonio Freire Gomes confirmó que advirtió al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, acusado hoy de golpista, que esa fuerza no apoyaría ninguna iniciativa que violara la Constitución Federal en 2022.

En declaraciones al Supremo Tribunal Federal (STF), que ingresó ayer en su segundo día de audiencias de testigos por el caso de intento de golpe de Estado, el general de la reserva reveló que recibió un plan del gobierno de Bolsonaro para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El STF comenzó este lunes a interrogar a los testigos. La audiencia es conducida por el relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes.

Durante su testimonio, Freire Gomes afirmó que tuvo varias reuniones políticas con Bolsonaro y ministros de su administración (2019-22).