Periódico La Jornada

Miércoles 21 de mayo de 2025

La Paz. El ex presidente boliviano Evo Morales convocó ayer a un gran rencuentro de unidad tras fracasar en su intento de registrar su candidatura para las elecciones presidenciales de agosto por un partido que perdió su personalidad jurídica al no alcanzar el requerido 3 por ciento, en los últimos comicios.

Asimismo, si bien fue retirado de forma voluntaria y sin que medie presión o intimidación un recurso judicial del ciudadano Peter Beckhausen contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS) partido que respalda a Andrónico Rodríguez, líder del Senado y ex aliado de Morales, su postulación a la presidencia continúa en suspenso debido a un amparo interpuesto contra el MTS por Maziel Terrazas, ex militante y ex esposa de su líder, Féliz Patzi, por violencia política.

En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, renunció a su cargo para dedicarse de lleno a la campaña electoral como candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS).