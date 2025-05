Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de mayo de 2025, p. 26

Buenos Aires. El gobierno de Argentina, que preside el ultraderechista Javier Milei, disolvió ayer una comisión encargada de investigar la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, promocionada por él mismo poco antes de causar pérdidas millonarias.

La comisión fue creada en febrero por iniciativa del propio Poder Ejecutivo cuando estalló el escándalo luego de que Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento de $Libra.

La moneda virtual que se había valuado en 0.01 dólares cotizó a unos cinco dólares luego del mensaje del presidente, y se derrumbó tras ventas generalizadas horas después.

La sospecha es que algunos inversionistas pudieron haber contado con información privilegiada para liquidar sus tenencias en $Libra antes del desplome de la moneda virtual.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno eliminó la comisión investigadora por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada .

Esa tarea comprendió recabar informes de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central y otras agencias y dependencias oficiales para ser remitida al Ministerio Público Fiscal.

La disuelta comisión estuvo presidida por la jefa de asesores del Ministerio de Justicia y funcionó bajo la órbita del Poder Ejecutivo, algo que causó polémica por estar involucrado en el caso el propio presidente.

Yo no tengo nada qué ocultar [...] yo no lo promocioné, lo difundí , había declarado a la prensa Milei al deslindarse de responsabilidades. Luego agregó que no estaba al tanto de los detalles del proyecto de la criptomoneda.

El caso provocó una denuncia judicial y también es investigado por la justicia de Estados Unidos.