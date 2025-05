Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de mayo de 2025, p. 23

Madrid. El opositor y líder de los demócratas, Yair Golan, acusó ayer al gobierno de Benjamin Netanyahu de asesinar bebés como pasatiempo , en declaraciones que fueron condenadas por el premier, el ministro de Defensa, Israel Katz, y políticos de ultraderecha.

Un país cuerdo no combate contra civiles y no se fija como objetivo expulsar a la población , añadió Golan en declaraciones a la emisora pública Kan.

Estas cosas son impactantes y no puede ser que nosotros, el pueblo judío, que fuimos sometidos a persecución, pogromos y actos de aniquilación durante toda nuestra historia seamos los que demos pasos que son inaceptables , añadió.

Nada que ver con el judaísmo