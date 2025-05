Durante un acto realizado a las 14 horas frente al edificio de la FGE, ubicado en el nororiente de la capital del estado, los normalistas aseguraron que a cinco días no se ha visto la justicia de este gobierno .

Demandaron a la FGE transparencia en las investigaciones sobre lo sucedido y que diga lo que realmente es , porque “no duden que van a tratar de modificar lo que realmente pasó la noche del 15 de mayo. Advirtieron que no cederán las protestas para exigir que el crimen de su compañero no quede sin castigo. No nos quedaremos callados porque la mejor arma de los estudiantes es su voz, su palabra .