Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de mayo de 2025, p. 29

Zacatecas, Zac., Unos 200 kilogramos de cebolla fueron arrojados ayer en el vestíbulo del Congreso local por campesinos de la Asociación de Frijoleros Organizados por el Bienestar de Zacatecas, del centro y norte del estado, en protesta porque, aseguran, los diputados locales no intervienen para mejorar las condiciones del campo.

Los labriegos, encabezados por su líder, Fernando Galván Ortega, del municipio de Río Grande, también se manifestaron en el centro histórico de la capital y en la plaza de armas.

Se quejaron del bajo precio de hortalizas como la cebolla y el ajo, y de que los gobiernos federal y estatal no controlan a los intermediarios o coyotes de los productos del campo, que son los que se quedan con la mayor parte de las ganancias de sus cosechas.

Galván Ortega explicó que “la cebolla no tiene precio… El kilo anda a un peso, la tonelada en mil pesos. Así no se puede. Por eso nuestros compañeros la dejan tirada en sus parcelas, sin cosecharla, porque no conviene, no salen los gastos, no te da”.