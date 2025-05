Javier Hernández Chelico

Miércoles 21 de mayo de 2025, p. 9

Una atestada Arena López Mateos, escenario de muchos conciertos de rock, se rindió ante la presencia de El Guadaña la noche del lunes 19 de mayo. El recinto de Tlalnepantla fue habilitado, por unas horas, como el velatorio para despedir al integrante y líder de la banda Bostik.

Los asistentes esperaban la llegada de Guadaña cuando sonó Tlatelolco en el audio del local: inmediatamente fue coreada con fervor, más que patrio, como de despedida. Las canciones de Bostik siguieron sonando durante la espera y el ¡ohhh! se extendía ante el anuncio de cada rola: Viajero, humedeció la mirada de jóvenes y adultos quienes no ocultaban su sentir al escuchar en voz de su autor: Me siento feliz con la vida que he llevado / lo que he ganado me ha enseñado a perder… en el ambiente flotaba la imagen de David el Guadaña y se disolvió por un grito colectivo, entonado, sílaba por sílaba ¡Guadaña! ¡Guadaña! hasta que, entre gritos y de fondo musical Las golondrinas, el féretro fue colocado al centro del ring para homenajear al autor de Dios salve a las bandas.

Charly Bostik cantó Jesús de Nazaret, mientras Luis Álvarez, El Haragán, generó un coro general, primero con, Por la mañana lo vi casi transparente / Pasé mi mano sobre su rostro / Y por la tarde / Sabía que no lo volvería a ver /... Se fue una tarde gris / Es muy buen día para morir / Es muy buen día para morir / Dijo así / Tomó su guitarra / Entonó una canción / Y se fue. (Morir de noche). El coro se hizo monumental y catártico con No estoy muerto / Simplemente estoy durmiendo / Si miras mi sosiego / Si notas que tengo sueño / Si piensas que estoy cansado / Tal vez un poco fatigado / no estoy muerto / simplemente estoy cansado.