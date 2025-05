El derecho a la conectividad significa que el Estado tiene que, como lo dice la Constitución, promover esta conectividad, pero me vuelvo a las barreras que existen: ¿por qué no se puede acceder rápidamente a los permisos?, ¿por qué no se puede tener trámites más sencillos?

Respecto a ordenar las redes que están instaladas de manera aérea en las calles y enterrarlas para lograr una menor contaminación visual, Rojas planteó que afectaría el servicio e implicaría riesgos.