Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de mayo de 2025, p. 20

A pesar de que el entorno económico actual es complicado y México no es inmune, el país no está en recesión, y en caso de que lo estuviera, los hogares tienen ahorros suficientes para afrontarla , aseguró ayer Rodrigo Mariscal Paredes, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante su participación en la Conferencia Anual 2025 del Consejo de las Américas en México, el economista en jefe de la dependencia aseguró que todavía es muy aventurado decir, con los datos observados ahora, que estamos en recesión .

Explicó que para asegurar que la economía mexicana está en recesión se deben cumplir tres factores clave: duración, es decir, no basta con caer un mes o un trimestre; profundidad, tiene que ser una caída significativa; y, por último, que sea generalizada, que abarque varios sectores e indicadores de la economía nacional.