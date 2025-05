Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de mayo de 2025, p. a11

En los clubes de Liga de Expansión, la discusión sobre el ascenso y descenso que autoridades de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx se comprometieron a restablecer en seis años, como parte de un plan de estabilización económica, ha derivado en un reclamo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas inglés) en el que exigen el regreso del antiguo sistema de competencia para la campaña 2025-2026, señala a La Jornada el director técnico de Mineros de Zacatecas, Mario García. Hay unión y consenso de buscar la vía deportiva. El plazo que dieron se ha cumplido. Ahora esperamos que nos den la libertad de competir por llegar a Primera, es ahí donde está el embudo que debemos abrir .

Según el diario estadunidense The New York Times, el expediente judicial presentado el lunes ante el TAS por representantes legales de instituciones como el Atlante, Atlético La Paz, Cancún FC, Club Atlético Morelia, Cimarrones de Sonora, Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados, Leones Negros y la Jaiba Brava destaca la urgen-cia de empresarios y directivos de obtener una respuesta para planificar inversiones, infraestructura, adquisición de jugadores y negociar los derechos de transmisión de los partidos. La FMF considera que la pausa de seis años comenzó en la temporada 2020-21 y no el año anterior, como había sido aprobado por la asamblea general del organismo , refiere la publicación.

Como parte de sus reformas en 2023, la federación pretendió integrar la categoría Sub-20 a los planteles de Segunda División y dar paso con ello a un certamen Sub-23 que iniciaría en pleno diciembre de ese año. Al no establecer las bases de un sistema de competencia, el plan quedó descartado por los dueños de los equipos. Este año la situación no es distinta. Ni jugadores ni directivos tienen noticias de una posible apertura a la Liga Mx. En la última reunión a la que asistimos se volvió a tocar el mismo tema , sostiene el presidente de Correcaminos, Javier Garibaldi; pero no se deja entrever de manera pronta una posibilidad de que se dé el ascenso a Primera. Lo tienen considerado para después del Mundial de 2026 .

Plan de estabilización

El plan de estabilización económica, presentado por la Liga en 2020, no sólo estableció el rescate de clubes en problemas financieros como el Veracruz, que cayó en incumplimiento de pago de los salarios de sus jugadores y fue desafiliado a principios de ese año; sino también la eliminación del ascenso y descenso y la regla de menores por un torneo de desarrollo. No todos los propietarios estuvieron a favor. Los jugadores más experimentados coincidieron en que la medida los despojaría de fuentes de empleo, además de restringir el principio de competitividad por las seis temporadas acordadas. Desde entonces, la FMF marcó una serie de requisitos para las franquicias de Expansión ante un futuro regreso a la primera categoría.