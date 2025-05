Fue en Palacio Nacional donde se conoció el crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la mandataria capitalina, respectivamente. Al conocer los hechos, la Presidenta se acercó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para acordar de inmediato la respuesta ante este trágico episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no pudo disimular la conmoción en su semblante cuando se le reportó –mediante una tarjeta que una colaboradora le entregó en plena mañanera– que apenas minutos antes habían sido asesinados dos de los más cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

▲ Durante la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, la Presidenta fue informada del crimen contra Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Foto tomada de redes sociales

Después de varios minutos regresó. Se acercó a Sheinbaum y volvieron a intercambiar palabras. Sus rostros eran serios. La Presidenta enrolló poco a poco la tarjeta hasta que prácticamente la transformó en una especie de larga pajilla.

Ante lo evidente, la primera pregunta en la mañanera fue sobre si había pasado algo. “Sí, estamos confirmando una información. Y en unos 10…, 15 minutos que se confirme, se las damos a todos”, anunció la titular del Ejecutivo.

Más adelante, expuso: Quisiera dar una información muy, muy relevante. Por eso estábamos comunicándonos con el secretario. Teníamos información, pero ya fue confirmada: la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa . Y dio lectura a la tarjeta donde se confirmaba el asesinato de Guzmán y Muñoz.

Dio su respaldo a Brugada y las condolencias a las familias. Garantizó que no habrá impunidad y que la Federación colaboraría con las autoridades capitalinas para el esclarecimiento del crimen. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia .