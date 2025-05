De manera que el ingreso, promoción y reconocimiento del magisterio dependen de una ley especial derivada del artículo tercero. Como la de Peña Nieto, la reforma educativa de la 4T es también una reforma laboral.

Por eso, como se anunció este 15 de mayo, no basta modificar el funcionamiento de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. Se necesita acabar con el corral al que se metió al magisterio, y que su ingreso, promoción y reconocimiento se realicen en el marco del artículo 123.

Es decir, que se derogue la reforma educativa de 2019.

En su discurso, la Presidenta dijo: Estamos totalmente de acuerdo en la injusticia que se cometió con la reforma a la Ley del issste de 2007, esta forma de pensión que se convirtió en retiro y que le quitó muchos derechos a todos los trabajadores del Estado, fue en contra de las y los trabajadores. Y quisiéramos nosotros hacer mucho más, pero a veces el presupuesto no alcanza .

Por supuesto que es muy importante ese reconocimiento. Pero, según los profesores, es insuficiente si no se acompaña de su derogación. El presupuesto gubernamental no alcanza porque los ricos no pagan suficientes impuestos. Hace falta una reforma fiscal que grave al capital.

El presupuesto gubernamental no alcanza porque los ricos no pagan suficientes impuestos. Hace falta una reforma fiscal que grave al capital.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los bancos obtuvieron ganancias por más de un billón 178 mil millones de pesos. Más del doble de los 620 mil millones de pesos que ganaron con Peña Nieto.

Las Afore, que manejan las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores al servicio del Estado, no cantan mal las rancheras. Diez de ellas se embolsaron en la década reciente 134 mil millones de pesos. Tan sólo en los primeros cuatro meses de 2025 tuvieron una ganancia neta de 4 mil 702 millones pesos, por administrar el dinero pensionario.

Es decir, mientras los bancos y las Afore han tenido rendimientos multimillonarios, los maestros y servidores del Estado se retiran con pensiones, frecuentemente, miserables.

El pago de pensiones en UMA, en lugar de salarios mínimos, no ha hecho más que agravar la situación. Las pensiones se han devaluado en más de 50 por ciento. Y, por si fuera poco, los estados deben al Issste 90 mil millones de pesos. No hay nada más neoliberal que una jubilación basada en las Afore, que no es más que una autopensión.

El trabajador recibe el monto de su ahorro e intereses, de acuerdo a su expectativa de vida, restando lo que cobra la aseguradora. Por eso, el magisterio demanda abrogar la Ley del Issste de 2007, y establecer en su lugar un sistema de pensiones justo, solidario, redistributivo, que permita un retiro digno, después de una vida de trabajo honrado.

X: @lhan55