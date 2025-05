César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 20 de mayo de 2025, p. 11

Un juez federal en materia de amparo y juicios federales del estado de México informó que José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, fue trasladado al penal de Coahuila, después de permanecer 10 años en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

El juzgado segundo de distrito en materia penal sostuvo que el cambio del ex servidor público, condenado por delincuencia organizada y lavado de dinero, se realizó el 30 de abril, y que su destino fue el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Coahuila.

Abarca Velázquez, a quien las autoridades lo relacionan con el cártel Guerreros Unidos, ingresó al Altiplano en noviembre de 2014, luego de ser detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El ex alcalde promovió el juicio de amparo para no ser trasladado a otro penal, así como la queja de que no recibe atención médica. En su demanda señaló la omisión de las autoridades responsables de proporcionar atención especializada en gastroenterología, cirujano vascular, nefrología, nutrición, siquiatría, odontología, oncología, endocrinología, medicina interna y traumatología, que son los que su salud necesita.

No obstante, la titular del juzgado segundo de distrito en materia penal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, suspendió (sobreseyó) el juicio de amparo, al argumentar que las autoridades del penal no están obligadas a cumplir con la suspensión que se le concedió a José Luis Abarca.