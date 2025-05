En la mañanera de ayer, a pregunta sobre la posición de sus adversarios para que la gente no participe en la elección del Poder Judicial, Sheinbaum remarcó que la reforma –impulsada por su antecesor Andrés Manuel López Obrador– no fue una ocurrencia.

Llaman a no votar y creen que su campaña de no votar va a tener impulso, asidero en el pueblo. ¡No! La gente va a ir a votar libremente y nos corresponde a todos los ciudadanos ejercer nuestro derecho ese día, el 1º de junio, en las elecciones para elegir al Poder Judicial en nuestro país; hay que ir a votar para mostrar que en México, ¿quién manda? El pueblo.

El llamado de opositores para que la gente no salga a votar el 1º de junio no tendrá asidero entre la ciudadanía, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por el contrario, previó que habrá una amplia participación.

Y en cuarto lugar, porque jueces y magistrados otorgan liberaciones a delincuentes o archivan casos de grandes contribuyentes que no pagan impuestos.

El Poder Judicial está mal, hay mucha corrupción, porque la justicia no es pareja, porque quien tiene dinero tiene justicia y quien no tiene dinero no tiene acceso a la justicia .

Pese a eso, subrayó, no hay sanciones contra los jueces porque el Consejo de la Judicatura Federal está dirigido por quien preside la Corte (la ministra Norma Piña).

Sheinbaum dijo estar contenta de que en menos de dos semanas se celebrarán los comicios y estimó que va a ser una participación amplia y libre donde la gente va a decidir quién quiere que sea parte del Poder Judicial, inédita, y contenta también porque hay mucha unidad entre el gobierno y el pueblo .

Además, descartó que piense en una iniciativa de ley para reducir la autonomía a las fiscalías, como circuló en algunas plataformas.

“Es increíble la cantidad de noticias falsas que hay en las redes (…) hay que pasar la reforma al Poder Judicial y en un tiempo, si es necesario, discutir qué necesitamos hacer en las fiscalías, pero por el momento no está planteada ninguna reforma.”