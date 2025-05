En la mañanera de ayer, a pregunta sobre el tema, luego que el periodista Tim Golden publicara un texto al respecto de funcionarios morenistas, la jefa del Ejecutivo señaló: El tema es que aquí son rumores, no hay nada que haya recibido la FGR de información .

Respaldó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien recientemente Washington le revocó la visa de turista. Nuestro apoyo para Marina, ella ha hecho un buen trabajo al frente de Baja California, no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la FGR .

Consideró que se trata de una campaña mediática, a la que se han sumado comentócratas de medios nacionales, que quieren afectar políticamente (a su administración y movimiento). Ahí están, parece que les dieron línea, todos igualito, editoriales idénticos, de un tema del que no hay información .

Frente a ello, subrayó que no hay nada que el Departamento de Justicia estadunidense haya solicitado o informado a la Fiscalía General de la República (FGR) en este sentido. Afirmó que su gobierno no protegerá a nadie, siempre y cuando se presenten las pruebas para sostener las acusaciones.

Criticó al autor: “¿de quién fue el reportaje, quién es el reportero? –Tim Golden, se le dijo–, ¡Ahhh! –continuó–, ¿cuál fue el último reportaje de este periodista? Diciendo que ‘había nexos del presidente (Andrés Manuel) López Obrador (con el narco) en 2006’, sin ninguna prueba. Primero que se tome de quien viene, ya tiene historia de dar información sin fuentes”.

En segundo término, la jefa del Ejecutivo remarcó que existen procedimientos bilaterales para indagar a cualquier persona mexicana que sea sospechosa de un delito y sea investigada por esa causa en Estados Unidos.

En caso que la FGR, añadió, encuentre pruebas reales en contra de un ciudadano mexicano –sea o no parte de un gobierno–, se hace el procedimiento que tenga que hacerse para pedir si es necesario una orden de aprehensión . Sin embargo, sostuvo, en el caso de los mandatarios y funcionarios morenistas no hay absolutamente nada .

A pregunta sobre el planteamiento de la oposición de que se someta a una revocación de mandato a la gobernadora de Baja California –a raíz del retiro de su visa–, Sheinbaum Pardo dio su apoyo a la mandataria local.