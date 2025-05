D

ías atrás, otra de las alocadas decisiones de Donald Trump (gravar con 5 por ciento las remesas de inmigrantes indocumentados) perdió el primer round en el Legislativo de su país, aunque horas después de esa negativa ganó el segundo, porque el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó (no por el pleno, lo que tal vez suceda el próximo día 26) el proyecto del hombre naranja ( una ley grande y bella , como de forma por demás fantoche la ha definido), que incluye ese ilegal impuesto, en una votación calificada de inusual . La batalla aún no concluye, pero por ahora el marcador parece empatado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, comentó que se reunió con legisladores republicanos poco antes de iniciar el segundo round y aseguró que los cambios acordados sólo son modificaciones menores, nada importante , lo que para efectos de la siempre sucia política estadunidense se traduce en que van por todo y más, si pueden. Y ni cómo hacer para evitar ese gravamen, porque las empresas dedicadas a enviar el dinero de forma electrónica ya fueron notificadas de que serán responsables de retener ese 5 por ciento (no sólo a los mexicanos, porque el cobro es universal) para enterarlo al Departamento del Tesoro.

Lo cierto, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, es que de aprobarse otro de los caprichos de Trump no sólo significaría un acto discriminatorio, sino que violaría el tratado bilateral firmado en 1994 con el fin, precisamente, de evitar la doble tributación, amén de que los indocumentados que laboran en ese país pagan impuestos, por mucho que, dada su condición migratoria, ese recurso fiscal no los beneficie, como en el caso de la seguridad social.