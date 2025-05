L

a información más trascendente que se generó ayer en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum es que los programas sociales alcanzarán la cifra de un billón de pesos (un millón de millones) el próximo año, es un mandato constitucional desde el sexenio de Andrés Manuel. Los recursos llegarán sin intermediarios a 30 millones de familias mexicanas, niños, jóvenes y adultos ( los güevones, según Fox). Ya este año el presupuesto alcanza 850 mil millones de pesos. Esos recursos siempre existieron en las arcas del gobierno, sólo que se desviaban hacia unas cuantas manos. Según el Banco Mundial, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema entre 2018 y 2023.

Walmart vs. Trump

Sam Walton fundó Walmart y sus herederos integran la familia más rica del planeta. Sin embargo, aun los billonarios resienten los efectos de la política tarifaria del presidente Donald Trump. Aunque la compañía reportó otro trimestre de sólido crecimiento en ventas y ganancias, advirtió que espera aumentar los precios porque no puede seguir absorbiendo pérdidas. La respuesta de la Casa Blanca fue seca: Walmart debe comerse los aranceles.

Sigue avanzando el 5%

Era un sueño que la propuesta de imponer un gravamen de 5 por ciento a las remesas de los trabajadores indocumentados hubiera sido desechada definitivamente por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ya quedó incluida en el proyecto de presupuesto federal y continúa su curso. Lo que sigue es armar la defensa contra el impuesto, en alianza con todos los países afectados y, en paralelo, negociar algunos derechos para nuestros paisanos: licencia de conducir y asistencia médica, como Medicaid.

Grandes contribuyentes

Terminó la condonación de adeudos fiscales y el SAT informa que de enero a marzo de este año logró la regularización total o parcial de 148 grandes empresas. Se recaudaron 177 mil 208 millones de pesos, lo que significó un incremento de 74.7 por ciento en términos reales, comparado con lo obtenido en el mismo periodo de 2024.

