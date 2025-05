Y por si fuera poca la confusión, el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, quien habló con Trump antes y después de que éste lo hiciera con Putin, afirmó que Kiev y sus aliados europeos no excluyen organizar una cumbre de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea en el contexto de los esfuerzos para lograr la paz .

Moscú. Después de hablar por teléfono casi dos horas ayer, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, no pudieron concertar un alto el fuego en la guerra de Ucrania y ofrecieron versiones de su conversación que, si se escuchan (el ruso lo hizo a través de la televisión de su país) o leen (el estadunidense lo escribió en su red Truth Social) por separado, podría parecer que acordaron cosas distintas.

Después, el presidente de Estados Unidos, a pesar de que su colega ruso rechazó lo que era su principal exigencia antes de la conversación: declarar un inmediato cese de hostilidades en tierra, aire y mar durante 30 días, se mostró exultante en su red social: Acaba de terminar mi conversación de dos horas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Creo que transcurrió muy bien. Rusia y Ucrania van a comenzar de inmediato negociaciones para alcanzar un alto el fuego y, más importante, el FIN de la guerra , enfatizó.

Para conseguirlo, conforme a Trump, las dos partes (rusos y ucranios) tienen que negociar las condiciones, como no puede ser de otra manera, ya que nadie mejor que ellos conoce los detalles a negociar .

El mandatario estadunidense quedó encantado con el excelente tono y espíritu de la conversación con su homólogo ruso y anticipó que Rusia quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando acabe este catastrófico baño de sangre. Es una enorme posibilidad para que Rusia cree grandes cantidades de empleos y de salud. El potencial es ilimitado .

De su lado, en sus conversaciones con su homólogo estadunidense, el líder ucranio reiteró la disposición de Kiev a declarar un alto el fuego comprehensivo de 30 días de duración y pidió que, si Rusia no aceptaba, redoblara la presión contra el Kremlin mediante sanciones económicas más severas.

Zelensky declaró a la prensa que no tiene conocimiento del documento que mencionó Putin. Apenas recibamos el memorando o propuesta de los rusos, estaremos en condiciones de formular nuestra visión .

En cambio, de acuerdo con él, Kiev y sus aliados europeos promueven organizar cuanto antes una cumbre que reúna a los líderes ucranio, ruso, estadunidense y europeos en Turquía, el Vaticano o Suiza para impulsar un arreglo político que ponga fin a la guerra.