▲ Aurora Clavel participó en producciones hollywoodenses como The Wild Bunch, de 1969. Foto tomada de la cuenta de la red social X @andactores

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 20 de mayo de 2025, p. 8

Aurora Clavel es recordada por un sinfín de telenovelas siempre interpretando papeles secundarios, pero iluminando el set televisivo con gran presencia. Su trayectoria incluyó participaciones en culebrones emblemáticos, pero también participó en producciones de Estados Unidos.

La carrera de la oaxaqueña abarcó más de cinco décadas, dejando huella imborrable en el cine, la televisión y en teatro.

Ayer la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de sus redes sociales, dio la noticia de su fallecimiento, a los 88 años de edad.

Aurora vio la luz el 14 de agosto de 1936 en Pinotepa Nacional. Comenzó su carrera en el cine durante los años 60, destacándose en producciones como Tarahumara (1965) y La soldadera (1966). En el cine hollywoodense participó en películas como The Wild Bunch (1969), Pat Garrett & Billy the Kid (1973) y The Mosquito Coast (1986), trabajando junto a directores y actores de renombre internacional.