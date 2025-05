“No hay ninguna expedición en la que no haya dicho ‘qué hago aquí, estoy muy cansada’. La verdad fue un camino muy exigente porque la mente te reta todo el tiempo. El entrenamiento mental fue fundamental para no perder de vista mi objetivo; habían lugares en los que sólo te cabía un pie y entonces tenías que pensar ‘no me voy a caer, no me puedo caer’”, rememoró.

Entre las montañas escaladas por Viridiana destacan el Everest, Kanchenjunga, Cho Oyu, Annapurna y Gasherbrum II, entre otras.

En octubre del año pasado, Viridiana llegó a la última de las 14 montañas con la cara quemada por el frío y la mayor parte del cuerpo congelado. Sacó la Bandera mexicana, la colocó en la cima y dio gracias a la fortuna por llegar bien a lo más alto.